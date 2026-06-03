На грани коллапса: Дмитриев оценил убытки Европы из-за одного решения против России

По словам Дмитриева, Германия и другие европейские государства уже осознали масштаб потерь. Он также сообщил, что на ПМЭФ запланирована встреча и панельная дискуссия с представителем немецкой партии «Альтернатива для Германии», которая выступает за восстановление «Северных потоков» и партнерства с Россией.