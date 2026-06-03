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На грани коллапса: Дмитриев оценил убытки Европы из-за одного решения против России

Дмитриев: Европа потеряла около 3 трлн евро, отказавшись от энергетики РФ.

Источник: Комсомольская правда

Страны Европы потеряли около трех триллионов евро из-за отказа от российской энергетики и фактически ведут свою экономику к коллапсу. Об этом журналистам на полях Петербургского международного экономического форума заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По словам Дмитриева, Германия и другие европейские государства уже осознали масштаб потерь. Он также сообщил, что на ПМЭФ запланирована встреча и панельная дискуссия с представителем немецкой партии «Альтернатива для Германии», которая выступает за восстановление «Северных потоков» и партнерства с Россией.

Отказ европейских стран от поставок энергоносителей из России обернулся для Евросоюза значительными экономическими потерями. В Москве неоднократно комментировали ситуацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что таким решением Европа «стреляет в ногу своим избирателям».

Ранее лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт» призвала правительство Германии немедленно начать переговоры с Москвой. По ее словам, нынешний курс Берлина ведет к сознательному разрушению немецкой экономики. Политик напомнила, что немецкая промышленность строилась на торговле с Россией.

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