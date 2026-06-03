Какой уж там мир: Иран нацелился на соседей

Центральное командование США (Centcom) сообщило, что Иран нанес ракетные удары и удары беспилотников по двум соседним странам региона, Кувейту и Бахрейну, а также по гражданским судам, проходящим транзитом через близлежащие воды. Несколько из этих ударов потерпели неудачу в полете, говорилось в сообщении американского командования, а другие были перехвачены.
Иран также заявил, что осуществлял нападения, укаывает The New York Times. Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что его целью были штаб-квартира Пятого флота США в Бахрейне и американское судно, которое он идентифицировал как «Панайя».
Centcom, заявив, что это было ответом на «агрессивное поведение Ирана», также сообщает, что США нанесли удары по иранской военной наземной станции управления на острове Кешм у побережья Ирана. Иран привел удары по Кешму в качестве основания для своих собственных атак.
Эти удары, комментирует The New York Times, стали последними в серии нападений, которыми две страны обменялись за последнюю неделю, несмотря на то, что обе стороны заявляют о соблюдении режима прекращения огня и продолжают переговоры о возможных рамках прекращения войны.
С прошлого понедельника американские войска несколько раз наносили удары по целям на юге Ирана, при этом официальные лица США каждый раз заявляли, что эти атаки были предприняты в целях самообороны, напоминает The New York Times. Иран несколько раз наносил удары по американским базам, которые он назвал ответными ударами.
Обмен ударами во вторник произошел в тот день, когда ливанские и израильские официальные лица встречались в Вашингтоне для проведения нового раунда переговоров при посредничестве США о прекращении войны в Ливане, в то время как Израиль нанес новые удары по южной части страны против поддерживаемой Ираном группировки «Хезболла». Эта война тесно связана с войной, которую Соединенные Штаты и Израиль ведут против Ирана, главного спонсора «Хезболлы».
Между тем, как пишет The New York Times, судно, принадлежащее Mediterranean Shipping Company, крупнейшей в мире компании по контейнерным перевозкам, было поражено двумя снарядами в иракском порту, сообщила базирующаяся в Женеве компания.
Грузовое судно «Сариска V» было подбито, когда оно покидало порт Умм-Каср в Ираке в понедельник. Все члены экипажа были живы и невредимы, сообщила компания во вторник.
Корпус стражей Исламской революции взял на себя ответственность за удар, заявив, что он действовал в ответ на удары США по иранскому судну в Оманском заливе, сообщает Tasnim, полуофициальное новостное агентство, связанное с Корпусом стражей исламской революции. Сообщается, что КСИР заявил, что судно принадлежало «американо-сионистскому врагу».
Вооруженные силы США во вторник атаковали и вывели из строя нефтяной танкер, который пытался направиться в иранский порт, выпустив ракету в машинное отделение судна, сообщило Центральное командование США в социальных сетях. В пятницу США вывели из строя судно Lian Star, когда оно пыталось направиться в иранский порт из Оманского залива, говорится в заявлении Центрального командования США. Американский самолет выпустил ракету «Хеллфайр» по машинному отделению лайнера «Лиан Стар» после того, как экипаж судна не выполнил предупреждения о том, что оно нарушает американскую блокаду. «Судно больше не следует транзитом в Иран», — говорится в заявлении американских военных.
Атаки в регионе продолжаются, несмотря на то, что Соединенные Штаты и Иран пытаются договориться о возобновлении работы Ормузского пролива, через который до начала конфликта в Иране 28 февраля транспортировалась пятая часть мировой нефти и газа, констатирует The New York Times. По данным Центра морских торговых операций Соединенного Королевства, с конца февраля в регионе было атаковано более 25 судов.
«MSC глубоко обеспокоена этими неспровоцированными нападениями и риском, который они создают для ни в чем не повинных моряков, а также для важной морской торговли в регионе», — заявили в компании. Флот MSC насчитывает 1000 судов и насчитывает 200 000 сотрудников по всему миру.