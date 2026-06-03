Какой уж там мир: Иран нацелился на соседей

Вооруженные силы США во вторник атаковали и вывели из строя нефтяной танкер, который пытался направиться в иранский порт, выпустив ракету в машинное отделение судна, сообщило Центральное командование США в социальных сетях. В пятницу США вывели из строя судно Lian Star, когда оно пыталось направиться в иранский порт из Оманского залива, говорится в заявлении Центрального командования США. Американский самолет выпустил ракету «Хеллфайр» по машинному отделению лайнера «Лиан Стар» после того, как экипаж судна не выполнил предупреждения о том, что оно нарушает американскую блокаду. «Судно больше не следует транзитом в Иран», — говорится в заявлении американских военных.