Рубио заявил, что Куба представляет угрозу для США и неспособна к реформам

Соответствующее заявление чиновник сделал на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам. Трансляцию вели журналисты Associated Press на YouTube.
По словам Рубио, для устранения этой угрозы Гаване необходимы реформы. Однако при нынешнем руководстве, убеждён политик, Куба на это не способна.
«И вопрос в том, способны ли они вообще провести реформы с учётом людей, которые сейчас находятся у власти… я думаю, что ответ — нет», — считает глава Госдепа.
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