Рубио заявил, что Куба представляет угрозу для США и неспособна к реформам

Ранее президент США Дональд Трамп заверил, что эскалации между США и Кубой на фоне обвинений в адрес Рауля Кастро в сговоре с целью убийства американцев не произойдёт, но отказался говорить о возможном рейде на Кубу по аналогии с операцией в Венесуэле.