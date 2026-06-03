Reuters: администрация Трампа хочет ввести дополнительные пошлины для 60 стран

Торговый представитель США Джеймисон Грир пояснил, что сложившаяся ситуация с импортом неприемлема для Америки. Он подчеркнул, что из-за этого американские рабочие вынуждены конкурировать на мировом рынке в неравных условиях. Ведомство также предложило особый механизм для ввоза текстиля по сниженным ставкам, но детали пока не раскрыты.