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Reuters: администрация Трампа хочет ввести дополнительные пошлины для 60 стран

Пошлины США могут затронуть Канаду, Мексику и ряд стран ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Американская администрация намерена ввести новые импортные пошлины для 60 государств. Как передает агентство Reuters, причина такого шага — якобы недостаточная борьба этих стран с использованием принудительного труда. В Вашингтоне считают сложившуюся ситуацию несправедливой для местных производителей.

Предложение уже подготовлено офисом торгового представителя США. Для 15 государств, включая Канаду, Мексику и страны Евросоюза, размер сбора может составить 10%. Для остальных 45 стран, в отношении которых велось расследование, пошлина может вырасти до 12,5%.

Торговый представитель США Джеймисон Грир пояснил, что сложившаяся ситуация с импортом неприемлема для Америки. Он подчеркнул, что из-за этого американские рабочие вынуждены конкурировать на мировом рынке в неравных условиях. Ведомство также предложило особый механизм для ввоза текстиля по сниженным ставкам, но детали пока не раскрыты.

Исключения из-под удара сделают для энергоносителей, металлов, говядины, кофе и лекарств. Общественные слушания по данному вопросу намечены на 7 июля, а комментарии от граждан будут принимать до 6 июля.

Ранее стало известно, что Белый дом введет более высокие таможенные пошлины на импорт, несмотря на решение Верховного суда США. Такое заявление недавно сделал президент Дональд Трамп.

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