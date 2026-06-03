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Володин рассказал о прогрессе в миграционной политике

Страна хочет привлекать квалифицированных и успешных иностранцев, а не просто увеличивать поток приезжих. Об этом председатель Государственной думы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин рассказал в беседе с ИС «Вести».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, что депутаты уже одобрили в первом чтении законопроект, который серьезно меняет финансовые условия для иностранцев. Володин уточнил, что нововведения затронут тех, кто планирует остаться в России надолго.

«Действительно, мы приняли решение об увеличении пошлин — от 5 до 12 раз. Речь идет о тех, кто хочет приехать в страну, оформить вид на жительство, гражданство», — заявил политик в разговоре с ИС «Вести».

Он подчеркнул, что рост платежей — шаг обоснованный. Россия заинтересована в приезде людей, которые состоялись в профессиональном плане. Поэтому повышение, по его мнению, не выглядит чрезмерным.

«Правильно, чтобы все-таки те, кто приезжает сюда, и уплачивали достойные пошлины, и считались с нашим укладом жизни, знали язык, чтили наши традиции, законы исполняли», — отметил председатель Госдумы.

Кроме того, Володин добавил, что мигранты должны не только платить налоги, но и исполнять гражданский долг — служить в вооруженных силах России.

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