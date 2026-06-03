В Красноярском крае готовятся к двум крупным фестивалям в рамках Года единства народов России

По словам руководителя управления общественных связей губернатора края Романа Баринова, с начала года уже прошли ключевые мероприятия, включая открытие Года единства в Национальном центре «Россия» на Енисее, Дни дружбы народов и День коренных малочисленных народов. Общий охват событий за первый квартал превысил 185 тысяч человек.