В Красноярском крае готовятся к двум крупным фестивалям в рамках Года единства народов России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В правительстве Красноярского края обсудили реализацию регионального плана мероприятий, посвященных Году единства народов России. Заседание провел председатель правительства Алексей Медведев.
В ближайшее время пройдут два крупных культурных события: фестиваль русской культуры «Моя Родина — Россия», который состоится 6 июня, и Всесибирский фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия», запланированный на 12 июня.
Напомним, в конце 2025 года Президент РФ Владимир Путин утвердил новую Стратегию государственной национальной политики до 2036 года, а сам 2026-й объявлен Годом единства народов России. В начале апреля Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал соответствующий план мероприятий. В рамках регионального плана проводится 173 мероприятия — это культурные, образовательные, волонтерские и медиа-проекты, направленные на укрепление межнационального согласия, сохранение исторического наследия и традиционных ценностей.
В федеральный перечень включены три значимых события края: Всероссийский фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия», Международный форум коренных народов и фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири».
По словам руководителя управления общественных связей губернатора края Романа Баринова, с начала года уже прошли ключевые мероприятия, включая открытие Года единства в Национальном центре «Россия» на Енисее, Дни дружбы народов и День коренных малочисленных народов. Общий охват событий за первый квартал превысил 185 тысяч человек.
«В реализации плана мероприятий Года единства народов России участвуют все исполнительные органы края и органы местного самоуправления. Важно, чтобы это воспринималось не как отчётность, а как важная работа с полной вовлечённостью. Речь идёт о базовых ценностях нашего народа — они должны быть по-настоящему общими», — отметил Алексей Медведев.
Напомним, что с этого года в России установлены новые памятные даты — День коренных малочисленных народов и День языков народов России (8 сентября, в день рождения поэта Расула Гамзатова).