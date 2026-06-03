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Дмитриев: состав участников ПМЭФ говорит о провале политики глобалистов

Глава РФПИ заявил, что ПМЭФ объединяет суверенные страны.

Источник: Комсомольская правда

Состав участников Петербургского международного экономического форума говорит о том, что политика глобалистов полностью потерпела неудачу. Об этом в рамках ПМЭФ журналистам заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Российский политик назвал форум важнейшим мировым событием, на котором соберутся представители более 130 стран.

«Он происходит в очень важное время, когда политика глобалистов полностью потерпела неудачу. И форум как раз объединяет суверенные страны, которые готовы на принципе партнерства двигаться вперед к развитию своих экономик, к созидательным экономическим действиям», — отметил Дмитриев.

Он добавил также, что именно этим и отличается Петербургский форум от форумов глобалистов, которые уже показали свою несостоятельность и неуспешность идеологии, которую они продвигают.

Ранее в Польше затосковали. Местные журналисты отметили, что их страна теряет позиции на мировой арене из-за оголтелой русофобии, и это особенно ярко подсветил Санкт-Петербургский экономический форум (ПМЭФ).

При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что официальная делегация США впервые за несколько лет примет участие в Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

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