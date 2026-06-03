Дмитриев: состав участников ПМЭФ говорит о провале политики глобалистов

«Он происходит в очень важное время, когда политика глобалистов полностью потерпела неудачу. И форум как раз объединяет суверенные страны, которые готовы на принципе партнерства двигаться вперед к развитию своих экономик, к созидательным экономическим действиям», — отметил Дмитриев.