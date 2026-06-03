Володин: пошлины для мигрантов в России вырастут в 5−12 раз

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскрыл новые детали грядущего повышения пошлин для въезжающих в Россию иностранцев. По его словам, сборы вырастут не символически, а в 5−12 раз, и это коснется тех, кто хочет получить вид на жительство или российское гражданство. Об этом сообщает канал «Россия 24» со ссылкой на интервью Наталье Литовко.