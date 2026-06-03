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За ночь в регионах России силы ПВО сбили 354 украинских дрона

В течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили в регионах России 354 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.

Источник: РБК

В течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили в регионах России 354 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.

Аппараты были сбиты в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, в московском регионе, в Краснодарском крае, в Республике Крым и над акваторией Азовского моря.

Материал дополняется.

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