За ночь в регионах России силы ПВО сбили 354 украинских дрона

В течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили в регионах России 354 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.
Аппараты были сбиты в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, в московском регионе, в Краснодарском крае, в Республике Крым и над акваторией Азовского моря.
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