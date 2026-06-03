Семь человек погибли при атаке дрона на рейсовый автобус в ДНР

Вооруженные силы Украины атаковали ударным беспилотником рейсовый автобус «Москва — Симферополь» в Енакиево, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем канале в «Максе».
Пушилин заявил, что, по предварительным данным, в результате атаки погибли 7 мирных жителей. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести, им оказывают помощь.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым», — написал он.
Минувшей ночью несколько регионов России подверглись массированной атаке беспилотников. В Ленобласти, по состоянию на 6:57 мск было сбито 50 дронов. В Москве силы ПВО уничтожили 13 беспилотников, а в городе Мичуринск в Тамбовской области из-за БПЛА пострадали школа искусств и многоквартирный дом.
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