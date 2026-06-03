Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь человек погибли при атаке дрона на рейсовый автобус в ДНР

Вооруженные силы Украины атаковали ударным беспилотником рейсовый автобус «Москва — Симферополь» в Енакиево, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем канале в «Максе».

Источник: РБК

Вооруженные силы Украины атаковали ударным беспилотником рейсовый автобус «Москва — Симферополь» в Енакиево, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем канале в «Максе».

Пушилин заявил, что, по предварительным данным, в результате атаки погибли 7 мирных жителей. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести, им оказывают помощь.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым», — написал он.

Минувшей ночью несколько регионов России подверглись массированной атаке беспилотников. В Ленобласти, по состоянию на 6:57 мск было сбито 50 дронов. В Москве силы ПВО уничтожили 13 беспилотников, а в городе Мичуринск в Тамбовской области из-за БПЛА пострадали школа искусств и многоквартирный дом.

Материал дополняется.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше