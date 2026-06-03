В Железногорске прошла встреча жителей с депутатом Сергеем Бурцевым

Граждане обеспокоены тем, как на них отразится перенос остановки? Вопросов много: не будут ли мешать выхлопные газы от общественного транспорта и свет от фонаря, который будет подсвечивать переход, удобно ли будет маломобильным гражданам и детям, а также многие другие вопросы озвучили они на собрании.