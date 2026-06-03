В Железногорске прошла встреча жителей с депутатом Сергеем Бурцевым

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутат Совета депутатов ЗАТО Железногорск Сергей Бурцев встретился с жителями своего округа. На собрании присутствовали сотрудники «Управление городского хозяйства» и МКУ «Управление имущественным комплексом», а также сотрудники управляющей компании.
Депутат получил обращение по поводу переноса остановки на улице Свердлова (маг. «Прогресс»). Причина — ремонт дороги от улицы Чапаева до Северной. Подрядчик скоро начнет готовить дорожное полотно к асфальтированию. Однако нужно привести автобусный карман и пешеходный переход в соответствие с ГОСТ и установить остановочный павильон, сообщает пресс-служба Совета депутатов.
Остановка в сторону старого города теперь будет напротив торговых павильонов по ул. Свердлова, 37 Б и В. Изменения в местоположении остановки по направлению к кинотеатру «Космос» будут минимальными. Пешеходный переход перенесут напротив павильона по ул. Свердлова, 37Б.
Граждане обеспокоены тем, как на них отразится перенос остановки? Вопросов много: не будут ли мешать выхлопные газы от общественного транспорта и свет от фонаря, который будет подсвечивать переход, удобно ли будет маломобильным гражданам и детям, а также многие другие вопросы озвучили они на собрании.
Сергей Бурцев уверен, что в данном случае необходимо соблюдать, как требования нормативных документов, так и учитывать мнение жителей по данному вопросу.