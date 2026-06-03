Переговоры зашли в тупик: воюющие стороны обменялись новыми ударами

Соединенные Штаты и Иран обменялись новыми ракетными и дроновыми ударами, что еще больше поставило под угрозу усилия Вашингтона по заключению нового соглашения о прекращении огня с Тегераном, пишет The Guardian.
Американские военные выпустили ракету «Хеллфайр», чтобы вывести из строя танкер, пытавшийся прорвать американскую блокаду Ормузского пролива во вторник, а позже заявили, что они отразили ответные атаки Ирана в регионе и атаковали объекты на иранском острове Кешм.
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что атаковал штаб-квартиру Пятого флота США в Бахрейне ракетами и беспилотниками в ответ на удар по Кешму.
Последняя «перестрелка» началась, когда американские агрессоры заявили, что во вторник они нацелились на порожний танкер M/T Lexie под флагом Ботсваны. В Centcom сообщили, что американский самолет выпустил ракету, чтобы вывести из строя двигатель танкера, когда тот проходил через международные воды в направлении иранского острова Харг, расположенного к северу от пролива недалеко от Кувейта, после того, как экипаж проигнорировал неоднократные предупреждения в течение 24 часов.
«Лекси» — шестой корабль, который американские военные вывели из строя с начала блокады Ирана 13 апреля. Американские военные заявили, что на данный момент они перенаправили 122 судна, которые пытались войти в иранские порты или выйти из них.
Вскоре после этого кувейтские военные заявили, что их средства противовоздушной обороны перехватывают атаки ракет и беспилотников, и призвали общественность «не приближаться и не прикасаться к каким-либо обломкам, шрапнели или неопознанным объектам, которые могут возникнуть в результате перехвата вражеских воздушных целей». Сирены также прозвучали в Бахрейне, пишет The Guardian.
Центральное командование США заявило, что две иранские ракеты, выпущенные по Кувейту, «не долетели до цели или разорвались на части по пути», и что три ракеты, нацеленные на Бахрейн, были перехвачены США и Бахрейном. Позже американские военные добавили, что пришлось защищаться от новой волны беспилотников, нацеленных на американские войска в Кувейте, и что никто из военнослужащих не пострадал.
Американские военные также заявили, что они сбили три ударных беспилотника, «запущенных Ираном в направлении гражданских моряков, которые на законных основаниях пересекали региональные воды», но не сообщили никаких дополнительных подробностей.
Американские войска также нанесли удары по иранскому военному наземному пункту управления на острове Кешм, отмечает The Guardian.
В минувшие выходные силы США нанесли удар по иранским радарам и беспилотным летательным аппаратам, на что Тегеран ответил ударом по военной базе в Кувейте, которая, как он утверждал, участвовала в операции США.
Последний обмен ударами подчеркивает отсутствие политического прогресса в урегулировании ближневосточного кризиса, несмотря на оптимистичные заявления госсекретаря США Марко Рубио в его первом выступлении перед комитетом Сената по международным отношениям с тех пор, как США и Израиль начали войну с Ираном.
Во вторник Рубио повторил заявления о том, что сделка с Тегераном находится в пределах досягаемости, и заявил, что иранский режим согласился обсудить аспекты своей ядерной программы, которые он отказался обсуждать еще месяц назад.
Его комментарии, отмечает The Guardian, прямо противоречат заявлениям Ирана, который заявил, что приостановит мирные переговоры с США в знак протеста против израильского наступления в Ливане, угрожая срывом переговоров с Вашингтоном.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил: «Прекращение огня между Ираном и США, безусловно, является прекращением огня на всех фронтах, в том числе в Ливане. Его нарушение на одном фронте является нарушением режима прекращения огня на всех фронтах. США и Израиль несут ответственность за последствия любого нарушения».
Между тем, указывает The Guardian, израильские военные самолеты нанесли десятки ударов по южному Ливану, несмотря на новое соглашение, предположительно заключенное при посредничестве Дональда Трампа, направленное на укрепление режима прекращения огня в Ливане.
Президент США заявил в понедельник, что он предотвратил неминуемый израильский удар по Бейруту и что он разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями «Хезболлы», и обе стороны согласились с тем, что «вся стрельба прекратится».
Но уже во вторник государственное национальное информационное агентство Ливана сообщило о 30 израильских ударах по югу страны. Недалеко от города Сидон спасатели обнаружили тела шести членов одной семьи, в том числе двух детей и женщины, после израильского удара.
Израильские военные также выпустили новое предупреждение об эвакуации жителей южного города Набатия перед нанесением новых ударов, обвинив террористическую организацию «Хезболла» в нарушении режима прекращения огня.