Переговоры зашли в тупик: воюющие стороны обменялись новыми ударами

Последняя «перестрелка» началась, когда американские агрессоры заявили, что во вторник они нацелились на порожний танкер M/T Lexie под флагом Ботсваны. В Centcom сообщили, что американский самолет выпустил ракету, чтобы вывести из строя двигатель танкера, когда тот проходил через международные воды в направлении иранского острова Харг, расположенного к северу от пролива недалеко от Кувейта, после того, как экипаж проигнорировал неоднократные предупреждения в течение 24 часов.