Бойцы 425-го отдельного полка ВСУ, известного как «Скала», несут серьёзные потери в Сумской области. Многие военнослужащие этого формирования фактически гибнут в местных лесных массивах, однако их статус в официальных документах меняется на «без вести пропавших». Об этом РИА «Новости» сообщили представители силовых структур. По данным источника, критическая ситуация наблюдается в районе между населенными пунктами Миропольское и Большой Прикол.