Президент Узбекистана посетит Петербург 4−5 июня

ПМЭФ традиционно проходит в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге. Форум проводится с 1997 года, с 2006-го — под патронажем президента России. Традиционно он служит одной из ключевых российских деловых площадок, на которой обсуждаются вопросы экономики, инвестиций и международного сотрудничества.