Президент Узбекистана посетит Петербург 4−5 июня

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетит Петербург 4−5 июня по приглашению президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
В ходе рабочего визита Мирзиёев примет участие и выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет под лозунгом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».
В заявлении отмечается, что глава республики поделится своим видением текущей ситуации в мировой экономике, перспектив развития экономического сотрудничества между Россией и Узбекистаном и обозначит приоритеты развития страны.
ПМЭФ традиционно проходит в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге. Форум проводится с 1997 года, с 2006-го — под патронажем президента России. Традиционно он служит одной из ключевых российских деловых площадок, на которой обсуждаются вопросы экономики, инвестиций и международного сотрудничества.
«Программой пребывания предусмотрено проведение встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, а также участие в церемонии запуска строительства в нашей стране первой интегрированной атомной электростанции», — говорится в сообщении пресс-службы.
В последний раз президенты встречались перед празднованием Дня Победы, 8 мая.
ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня. Темой форума станет «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В мероприятии примут участие более 130 стран и территорий, включая по меньшей мере семь недружественных.
Накануне, 2 июня, помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что подтверждено участие примерно 20 тыс. человек из более чем ста государств мира.
В частности, форум впервые за несколько лет посетит официальный представитель США — глава Федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук. По словам Ушакова, он выступит на профильной сессии «Россия и США: диалог культур».
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