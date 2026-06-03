Беспокойную ночь пережили регионы России: подбит автобус, есть погибшие

В Минобороны прокомментировали события минувшей ночи. По данным, опубликованным в Telegram-канале министерства, над территорией страны уничтожено за это время 354 украинских БПЛА.
В списке атакованных регионов названы Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Орловская, Псковская, Ростовская, Смоленская, Тверская и Тульская области, Московский регион, Краснодарский край и Крым. Дроны также были перехвачены над акваторией Азовского моря.
Волгоградцев опасность миновала — трагедия случилась в ДНР. Здесь городе Енакиево, расположенном в 60-ти километрах к северо‑востоку от Донецка, БПЛА атаковал рейсовый автобус, направлявшийся из Москвы в Симферополь. Об этом сообщил в Telegram глава республики Денис Пушилин.
«По предварительной информации, погибли 7 гражданских лиц. Ещё 11 человек получили ранения различной степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.
Официальный представитель СКР Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства подтвердила, что по данному факту возбуждено уголовное дело о теракте.
«Следственный комитет России устанавливает детали совершенного преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему», — уточняет Петренко.
Ранее vlg.aif.ru рассказывал, как Волгоград и Волжский пережили 29 мая атаку БПЛА ВСУ.