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Беспокойную ночь пережили регионы России: подбит автобус, есть погибшие

По данным, опубликованным в Telegram-канале министерства, над территорией страны уничтожено за это время 354 украинских БПЛА.

В Минобороны прокомментировали события минувшей ночи. По данным, опубликованным в Telegram-канале министерства, над территорией страны уничтожено за это время 354 украинских БПЛА.

В списке атакованных регионов названы Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Орловская, Псковская, Ростовская, Смоленская, Тверская и Тульская области, Московский регион, Краснодарский край и Крым. Дроны также были перехвачены над акваторией Азовского моря.

Волгоградцев опасность миновала — трагедия случилась в ДНР. Здесь городе Енакиево, расположенном в 60-ти километрах к северо‑востоку от Донецка, БПЛА атаковал рейсовый автобус, направлявшийся из Москвы в Симферополь. Об этом сообщил в Telegram глава республики Денис Пушилин.

«По предварительной информации, погибли 7 гражданских лиц. Ещё 11 человек получили ранения различной степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства подтвердила, что по данному факту возбуждено уголовное дело о теракте.

«Следственный комитет России устанавливает детали совершенного преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему», — уточняет Петренко.

Ранее vlg.aif.ru рассказывал, как Волгоград и Волжский пережили 29 мая атаку БПЛА ВСУ.

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