Милые бранятся: появились подробности крика Трампа на Нетаньяху

Уже несколько дней в СМИ ходят рассказы о том, как президент США наорал на своего подельника по нападению на Иран премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Друг Биби, видать, всерьез разозлил друга Дональда, потому что Трамп «кричал и проклинал» Нетаньяху из-за угрозы возобновить бомбардировки Бейрута. Гневный телефонный созвон состоялся после того, как Иран заявил, что приостановит переговоры с США по поводу израильской кампании в Ливане, сообщает Axios.
Согласно сообщению, Дональд Трамп в гневе выступил против Биньямина Нетаньяху из-за угроз Израиля возобновить авиаудары по южным пригородам Бейрута.
«Какого черта (в оригинале Трамп использовал более энергичное и нецензурное выражение — “МК”) ты делаешь?» — орал президент США на премьер-министра Израиля во время телефонного разговора в понедельник, сообщает Axios, американский веб-сайт, который часто публиковал статьи о беседах на высоком уровне между двумя лидерами.
В материале, который был оспорен израильскими СМИ, цитируется высказывание американского чиновника, резюмирующего высказывания Трампа в адрес Нетаньяху: «Ты, черт (опять-таки, Трамп воспользовался более непечатной версией ругательства — “МК”), сумасшедший. Если бы не я, ты был бы в тюрьме. Я спасаю твою задницу. Сейчас тебя все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль».
Телефонный разговор состоялся, как пишет The Guardian, после того, как Нетаньяху приказал израильским военным возобновить бомбардировки южного района Бейрута Дахия, чтобы нанести удар по «Хезболле», поддерживаемому Ираном шиитскому ополчению, которое наносит удары с беспилотников по территории Израиля. Армия обороны Израиля приказала ливанским гражданским лицам покинуть районы южного Бейрута, в результате чего тысячи людей были вынуждены бежать с обжитых мест.
Иран заявил во вторник, что приостанавливает мирные переговоры с США в связи с продолжающейся кампанией Израиля на юге Ливана, указывает далее The Guardian. Тегеран настаивал на том, что на Ливан должно распространяться соглашение о прекращении огня, призванное облегчить переговоры по открытию Ормузского пролива и снятию американской блокады иранских портов.
Телефонные переговоры между Трампом и Нетаньяху состоялись сразу после этого заявления, которое фактически заморозило переговоры спустя несколько дней после того, как Трамп заявил, что переговорщики достигли предварительного соглашения, которое он рассматривает, подписывать ли его.
Известная независимая израильская новостная сеть — 12-й канал — опровергает подробности этого звонка. Амит Сигал, главный политический аналитик телеканала, заявил, что Трамп лично не нападал на Нетаньяху и что они пришли к соглашению о том, что израильский премьер-министр воздержится от нападений на пригороды Бейрута, если «Хезболла» прекратит свои атаки на Израиль.
В прошлом у Трампа и Нетаньяху возникали напряженные отношения, хотя Израиль оставался главным союзником США в регионе, и в феврале два лидера совместно нанесли удары по Ирану по настоянию Нетаньяху, напоминает The Guardian.
В прошлом году Трамп публично заявил, что Иран и Израиль «ни черта (мы смягчили матерное высказвание президента американской супердержавы — “МК”) не понимают, что они делают», во время 12-дневного обмена ударами с использованием авиации, ракет и беспилотных летательных аппаратов.
После того, как Нетаньяху поздравил Джо Байдена с победой на выборах 2020 года, на которых победил Трамп, он сказал о Нетаньяху: «Пошел он к черту» (здесь тоже президент Америки высказался непечатно — «МК»).
Трамп сталкивается с давлением со стороны различных частей Республиканской партии. Произраильские его союзники призывают США пойти дальше в конфликте с Ираном, в то время как другие стремятся к быстрому завершению войны, чтобы смягчить ущерб перед промежуточными выборами в США в ноябре, отмечает The Guardian.
Марк Левин, влиятельный произраильский ведущий ток-шоу, который беседует с Трампом, написал, что «иранский режим выиграет от этой утечки, считая нас слабыми и отчаянно нуждающимися в сделке — даже выступающими на защиту “Хезболлы”.
Нетаньяху также находится под политическим давлением, комментирует The Guardian. На этой неделе парламент Израиля поддержал в первом чтении законопроект о роспуске Кнессета и проведении досрочных выборов, и судебный процесс по делу о коррупции в его отношении планируется продолжить после неоднократных задержек из-за ситуации с безопасностью в Израиле.