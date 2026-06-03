Милые бранятся: появились подробности крика Трампа на Нетаньяху

Уже несколько дней в СМИ ходят рассказы о том, как президент США наорал на своего подельника по нападению на Иран премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Друг Биби, видать, всерьез разозлил друга Дональда, потому что Трамп «кричал и проклинал» Нетаньяху из-за угрозы возобновить бомбардировки Бейрута. Гневный телефонный созвон состоялся после того, как Иран заявил, что приостановит переговоры с США по поводу израильской кампании в Ливане, сообщает Axios.