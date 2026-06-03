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Дмитриев: Европа потеряла около трех триллионов евро из-за отказа от энергетики РФ

Евросоюз потерял подядка трех триллионов евро из-за отказа от российской энергетики. Об этом в среду, 3 июня, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Евросоюз потерял подядка трех триллионов евро из-за отказа от российской энергетики. Об этом в среду, 3 июня, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

— Важно, что созидательные европейские силы и политики будут присутствовать (на Петербургском Международном Экономическом Форуме, — прим. «ВМ»). И мы также проведем и встречу, и панельную дискуссию с представителем немецкой партии «Альтернатива для Германии», которая тоже выступает за восстановление «Северных потоков», которая выступает за восстановление партнерства с Россией, — цитирует Дмитриева ТАСС.

Ранее глава РФПИ заявил, что Европа не может идти по курсу развития из-за идеологизированных и систематически ошибочных решений. По его мнению, главные факторы, которые мешают развитию ЕС, — большие затраты на рабочую силу, цены на энергоносители, налоги и социальные отчисления.

Ранее новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр по итогам переговоров с коллегой из Польши Дональдом Туском заявил, что Венгрия, как и любое другое государство Европейского союза, обладает суверенным правом самостоятельно принимать решения о закупке энергоресурсов.

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