Дмитриев: Европа потеряла около трех триллионов евро из-за отказа от энергетики РФ

— Важно, что созидательные европейские силы и политики будут присутствовать (на Петербургском Международном Экономическом Форуме, — прим. «ВМ»). И мы также проведем и встречу, и панельную дискуссию с представителем немецкой партии «Альтернатива для Германии», которая тоже выступает за восстановление «Северных потоков», которая выступает за восстановление партнерства с Россией, — цитирует Дмитриева ТАСС.