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ВСУ рискуют попасть в окружение у поселка Дробышево под Святогорском

Российские военные создали условия для окружения украинской группировки в районе поселка Дробышево под Святогорском в Донецкой Народной Республике.

Российские военные создали условия для окружения украинской группировки в районе поселка Дробышево под Святогорском в Донецкой Народной Республике. Как сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, наступление ведется сразу с двух сторон: наши подразделения продвигаются вдоль Северского Донца юго-западнее Дробышева, а также из самого поселка — юго-восточнее.

Такая конфигурация полуохвата, по словам эксперта, чаще всего превращается в полноценный котел для попавшей в него группировки.

Так, например, было в Запорожской области, где войска группировки «Восток» полностью взяли под свой контроль села Верхняя Терса и Воздвиженка. Аналогичная ситуация и у Константиновки. По мнению экспертов, как минимум у 2000 вражеских бойцов нет никаких шансов выбраться из южной части этого города живыми.

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