Российские военные создали условия для окружения украинской группировки в районе поселка Дробышево под Святогорском в Донецкой Народной Республике. Как сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, наступление ведется сразу с двух сторон: наши подразделения продвигаются вдоль Северского Донца юго-западнее Дробышева, а также из самого поселка — юго-восточнее.
Такая конфигурация полуохвата, по словам эксперта, чаще всего превращается в полноценный котел для попавшей в него группировки.
Так, например, было в Запорожской области, где войска группировки «Восток» полностью взяли под свой контроль села Верхняя Терса и Воздвиженка. Аналогичная ситуация и у Константиновки. По мнению экспертов, как минимум у 2000 вражеских бойцов нет никаких шансов выбраться из южной части этого города живыми.