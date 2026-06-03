Организация объединенной нации: как Россия хлопотала о «прописке» Германии в Совбезе ООН

Ну, а потом энтузиазм пропал и у России. Во всяком случае — в отношении Германии и Японии. «Не может быть и речи о том, чтобы Германия и Япония присоединились к Совету Безопасности на постоянной основе, тем самым усугубив несправедливость, — заявил как отрезал три года тому назад глава МИД РФ Сергей Лавров. — Более трети нынешнего состава Совбеза представляют страны так называемого “золотого миллиарда”, а остальные 7 миллиардов недопредставлены.