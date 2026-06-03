Организация объединенной нации: как Россия хлопотала о «прописке» Германии в Совбезе ООН

В Совете безопасности Организации объединенных Наций очередная ротация: 3 июня будут избраны пять новых непостоянных членов Совбеза на следующие два года. На одну из открывшихся вакансий претендует Германия. Впрочем, амбиции этой державы простираются несколько дальше: она давно добивается статуса постоянного члена СБ ООН.
Что касается непостоянного членства, то в этом качестве ФРГ успела побывать в Совет безопасности уже шесть раз. В последний раз — в 2019—2020 годах. Для справки: СБ ООН состоит из пять постоянных членов, обладающих правом вето (США, Россия, Китай, Великобритания и Франция) и десяти непостоянных. Половина последних, непостоянных, ежегодно переизбирается на двухлетний срок.
Конкурс не то чтобы очень большой, но достаточно серьезный: на то же место, что и Германия, метят два конкурента из Евросоюза, Австрия и Португалия. И их шансы оцениваются достаточно высоко.
«Я бы сказал, что шансы (Германии. — “МК”) хорошие, но это соревнование, и это демократия, — оценивает перспективы своей страны министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль. — Так что мы можем как выиграть, так и проиграть. У нас есть веские аргументы. Мы принимаем активное участие в делах мира и в работе структур ООН».
Один из самых веских аргументов — финансовый. Ни один из «рядовых» членов ООН не вносит такой вклад в бюджет ООН, как Германия. И лишь один постоянный член Совбеза, Соединенные Штаты, платят больше. Федеративная Республика — второй по щедрости после США денежный донор структур ООН, а, учитывая, что задолженность Вашингтона перед Объединенными Нациями превышает уже четыре миллиарда долларов, получается, что Берлин по этому показателю вообще вне конкуренции.
Германия бросает вызов Америке не только в вопросах финансирования. «Некоторые моменты в немецкой заявке (на место в Совете безопасности ООН. — “МК”) звучат как альтернатива политическому курсу президента США Дональда Трампа, основанному на демонстрации силы, — отмечает немецкое правительственное интернет-издание. — Например, когда МИД Германии призывает к “международному порядку, основанному на правилах”, и к соблюдению норм международного права».
Впрочем, если дело все-таки не выгорит, в Берлине, думается, не сильно расстроятся. Статус непостоянного члена в СБ ООН — это больше про престиж, нежели про реальное политическое влияние. Про влияние — это место постоянного члена Совбеза. Об этом месте Германия начала мечтать давно, практически сразу после своего объединения. А ближе всего к осуществлению мечта подобралась в 2005 году.
«Я горжусь тем, что именно наша страна, выбор нашего народа во многом предопределили конец “холодной войны” и падение Берлинской стены, — заявил Владимир Путин в интервью немецкой газете Bild 7 мая 2005 года. — В логике проводимой Россией политики считаю, что… нельзя заставлять сегодняшнее и последующие поколения немцев вечно посыпать голову пеплом, бить себя веригами. А сама страна не должна ощущать себя на международной арене пораженной в правах.
Поэтому Российская Федерация будет выступать за усиление роли ФРГ в ООН, в том числе в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН… Наши страны больше не разделяют идеологические барьеры и политические противоречия. Мы выступаем как партнеры по важнейшим вопросам мировой политики, тесно взаимодействуем в рамках европейских и международных организаций…".
Через два месяца, 3 июля 2005 года, в ходе встречи лидеров «тройки» Россия-ФРГ-Франция российский президент вновь четко высказал свою позицию: «Хочу также подтвердить — Россия будет и впредь оказывать поддержку Федеративной Республике Германия в качестве кандидата на место постоянного члена СБ ООН».
В общем, Россия, мягко говоря, была не против. Можно даже сказать, выступала одним из основных лоббистов Германии в ООН. «За» были и двое других постоянных члена Совбеза — Франция и Великобритания. Однако противников у реформы ООН — предполагалось, что в Совете безопасности наряду с Германией на постоянной основе «пропишутся» также Бразилия, Индия, Япония и какая-то из стран африканского континента — оказалось тогда значительно больше.
Не поддержали реформу и два постоянных члена Совета безопасности. Китай сначала вроде бы согласился, но потом передумал и выступил решительно против любого расширения СБ, в первую очередь — против предоставления постоянного «стула» Японии. США официально против увеличения числа постоянных совбезовской величин вроде бы не возражали, однако и особого энтузиазма не демонстрировали. В общем, реформа заглохла, не успев начаться.
Ну, а потом энтузиазм пропал и у России. Во всяком случае — в отношении Германии и Японии. «Не может быть и речи о том, чтобы Германия и Япония присоединились к Совету Безопасности на постоянной основе, тем самым усугубив несправедливость, — заявил как отрезал три года тому назад глава МИД РФ Сергей Лавров. — Более трети нынешнего состава Совбеза представляют страны так называемого “золотого миллиарда”, а остальные 7 миллиардов недопредставлены.
Ни Германия, ни Япония не привнесут ничего нового в дискуссию Совета Безопасности. Они послушные исполнители воли Вашингтона, как и практически все остальные западные страны".
Сейчас, правда, отношения между Америкой и Германией, пожалуй, еще хуже, чем между Америкой и Россией. Послушным исполнителем воли Вашингтона Берлин теперь никто не называет. Но что-то подсказывает, что шансы Берлина заручиться поддержкой Москвы в совбезовском вопросе за эти три года не увеличились, а еще больше сократились. Нет, как говорится, не в этой жизни. Точнее, не в этой политической эпохе.
Наступит ли когда-нибудь другая эпоха, в которой Россия, как и 20 лет назад, будет хлопотать о предоставлении Германии, своему «партнеру по важнейшим вопросам мировой политики», постоянного места в Совбезе ООН? Ну, если прошлая эпоха нам не приснилась (а она, сто процентов, не приснилась: все слова президента взяты с кремлевского сайта), то, вполне возможно, наступит. Когда-нибудь. Ну, если, конечно, при очередной смене эпох уцелеет сама Организация Объединенных Наций.