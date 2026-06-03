ФСБ показала кадры задержания сотрудничавшего с ВСУ жителя Волгограда

В первой части ролика видно, как силовики скручивают лежащего на земле мужчину в джинсах и черной футболке. Далее задержанный дает признательные показания. «Связался с представителем спецслужбы Украины. И выполнял его задания по хранению, администрированию и пересылке устройств типа сим-бокс, с которых осуществлялись звонки с Украины мошеннического характера и звонки о ложных актах терроризма», — говорит мужчина.