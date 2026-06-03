ФСБ показала кадры задержания сотрудничавшего с ВСУ жителя Волгограда

ФСБ задержала осужденного, помогавшего обманывать родственников военных.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала кадры задержания жителя Волгограда, помогавшего ВСУ похищать деньги у родственников военных.
В первой части ролика видно, как силовики скручивают лежащего на земле мужчину в джинсах и черной футболке. Далее задержанный дает признательные показания. «Связался с представителем спецслужбы Украины. И выполнял его задания по хранению, администрированию и пересылке устройств типа сим-бокс, с которых осуществлялись звонки с Украины мошеннического характера и звонки о ложных актах терроризма», — говорит мужчина.
По данным ФСБ, он с 2023 года тайно сотрудничал с ВСУ: активировал российские сим-карты, регистрировал на них электронные кошельки, получал, хранил и пересылал специализированное телекоммуникационное оборудование. С его помощью аферисты с Украины похитили около 300 млн руб. у российских граждан.
ФСИН сообщила, что задержанный был приговорен к принудительным работам в исправительном центре в Волгоградской области и отбывал наказание с 2023-го. При этом он имел доступ к интернету и компьютеру.
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