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ФСБ показала кадры задержания сотрудничавшего с ВСУ жителя Волгограда

ФСБ задержала осужденного, помогавшего обманывать родственников военных Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала кадры задержания жителя Волгограда, помогавшего ВСУ похищать деньги у родственников военных.

Источник: РБК

ФСБ задержала осужденного, помогавшего обманывать родственников военных.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала кадры задержания жителя Волгограда, помогавшего ВСУ похищать деньги у родственников военных.

В первой части ролика видно, как силовики скручивают лежащего на земле мужчину в джинсах и черной футболке. Далее задержанный дает признательные показания. «Связался с представителем спецслужбы Украины. И выполнял его задания по хранению, администрированию и пересылке устройств типа сим-бокс, с которых осуществлялись звонки с Украины мошеннического характера и звонки о ложных актах терроризма», — говорит мужчина.

По данным ФСБ, он с 2023 года тайно сотрудничал с ВСУ: активировал российские сим-карты, регистрировал на них электронные кошельки, получал, хранил и пересылал специализированное телекоммуникационное оборудование. С его помощью аферисты с Украины похитили около 300 млн руб. у российских граждан.

ФСИН сообщила, что задержанный был приговорен к принудительным работам в исправительном центре в Волгоградской области и отбывал наказание с 2023-го. При этом он имел доступ к интернету и компьютеру.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».