Порошенко заявил, что Украине нужно завершить конфликт «прямо сейчас»

Накануне, 2 июня, пресс-секретарь президента России заявил, что переговоры по украинскому конфликту остаются на паузе, но Москва сохраняет контакты с Вашингтоном по уже имеющимся каналам. Об этом же ранее говорил и сам президент Владимир Путин. «Ну, как многие говорят, поставлены на паузу. Контакты определенные, не буду скрывать, они сохраняются. Но переговоров как таковых нет», — сообщал он.