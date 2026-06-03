Порошенко заявил, что Украине нужно завершить конфликт «прямо сейчас»

Украине нужно приложить огромные усилия, чтобы «воспользоваться нынешней возможностью» и завершить конфликт с Россией «прямо сейчас», заявил бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в интервью Kyiv Post.
«Нам определенно нужно приложить огромные усилия, чтобы воспользоваться нынешней возможностью и остановить войну прямо сейчас. Под “прямо сейчас” я подразумеваю не в течение трех лет, не где-то в следующем марте, а как можно скорее. Для этого нам нужны план, сосредоточенность, решимость и надежные партнеры», — сказал он.
Порошенко также подчеркнул, что за столом переговоров должны быть Украина, Россия, Европа и США. При этом он добавил, что переговоры должны начаться, когда конфликт «если не будет полностью завершен, то хотя бы приостановлен».
Накануне, 2 июня, пресс-секретарь президента России заявил, что переговоры по украинскому конфликту остаются на паузе, но Москва сохраняет контакты с Вашингтоном по уже имеющимся каналам. Об этом же ранее говорил и сам президент Владимир Путин. «Ну, как многие говорят, поставлены на паузу. Контакты определенные, не буду скрывать, они сохраняются. Но переговоров как таковых нет», — сообщал он.
В мае Путин заявил, что украинский конфликт близится к завершению. «Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь», — заявил он во время пресс-подхода 9 мая. Позднее аналогичную мысль выразил и президент США Дональд Трамп.
24 мая директор 2-го департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что для долгосрочного урегулирования конфликта Украина должна вернуться к принципам, на которых строилась ее государственность в начале 1990-х. Он отметил, что Москва со своей стороны исходит из договоренностей, достигнутых в Анкоридже, а также из принципов, которые президент России изложил в июне 2024 года.
Тогда глава государства заявил, что Россия готова прекратить огонь при условии полного вывода украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, включая территории, находящиеся под контролем Киева, а также официального отказа Украины от вступления в НАТО.
Среди других условий Москвы — международно-правовое закрепление статуса Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов России и снятие западных санкций.
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