Иран атаковал аэропорт Кувейта, есть пострадавшие

Ночью Иранский Корпус стражей революции (КСИР) заявил об ударах по базам США в Кувейте и Бахрейне. Целями атак КСИР назвал штаб-квартиру Пятого флота США, а также дислоцированные в одной из стран региона авиабазу и вертолетное подразделение. Два дня назад американские военные сбили над Кувейтом две иранские ракеты, обошлось без жертв. Власти Ирана обвинили США в нарушении режима прекращения огня.