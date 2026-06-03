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В аэропорту Пулково отменили или задержали более 30 рейсов

В Петербургском аэропорту Пулково по состоянию на 7:30 мск задержаны 26 рейсов, отменены девять, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Источник: РБК

В Петербургском аэропорту Пулково по состоянию на 7:30 мск задержаны 26 рейсов, отменены девять, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Согласно данным электронного табло, под отмену попали рейсы из Москвы, Махачкалы, Минеральных Вод, Нальчика, Еревана, Волгограда. Задерживаются рейсы в Сочи, Казань, Мурманск, Екатеринбург, Тюмень, Нижнекамск, Грозный, Краснодар, Челябинск, Самару и другие российские города.

В пресс-службе Пулково уточнили, что на данный момент 29 рейсов задерживаются более чем на два часа, на запасные аэродромы ушли девять самолетов, передает ТАСС.

В ночь на 3 июня в Петербурге и Ленобласти объявили беспилотную опасность. По информации губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, за ночь силы ПВО сбили над регионом 50 беспилотников. На фоне работы ПВО в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

В Петербурге с 3 по 6 июня проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В этом году мероприятие посвящено теме «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

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