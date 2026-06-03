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«Вот та самая дихотомия»: Захарова указала на противоречия в заявлениях Макрона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания Эмманюэля Макрона. По её словам, заявления французского президента противоречат друг другу.

Источник: Life.ru

По словам политика, это та самая дихотомия: никто не знает, в какой момент какой человек какую часть заявлений Макрона услышит.

«Кто-то услышит про сотрудничество, призыв о котором обращён к президенту Белоруссии, хотя речь идёт о России. А кто-то услышит о нормальности захвата танкеров. И для кого-то этот человек станет воплощением адекватности, а для кого-то неадекватности», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

В понедельник французские военные задержали в Атлантическом океане танкер Tagor. В посольстве РФ в Париже заявили, что Франция не уведомляла российскую сторону о своих действиях. Капитаном судна, предварительно, является гражданин России.

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