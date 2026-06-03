Лукашенко заявил 95-летнему Раулю Кастро о поддержке Кубы Беларусью

Президент обратил внимание на теплые, открытие и по-настоящему братские отношения двух стран на протяжении многих лет. Это, заверил он, и заслуга Кастро. Глава Беларуси уверен, что двустороннее сотрудничество и далее сохранит высокую динамику во всех сферах взаимного интереса на пользу народов двух стран.