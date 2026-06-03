Лукашенко заявил 95-летнему Раулю Кастро о поддержке Кубы Беларусью

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил государственного деятеля Кубы Рауля Кастро с 95-летием и заявил о поддержке со стороны республики. Об этом сообщает пресс-служба президента.
— Хочу подтвердить, что Куба всегда может рассчитывать на поддержку Республики Беларусь, — подчеркнул глава республики.
Александр Лукашенко в поздравлении назвал Рауля Кастро примером невероятной стойкости, верности идеалам, неисчерпаемой жизненной энергии. Богатый опыт и личный вклад государственного деятеля в развитие независимой и непоколебимой Кубы, добавляет глава государства, трудно переоценить.
Президент обратил внимание на теплые, открытие и по-настоящему братские отношения двух стран на протяжении многих лет. Это, заверил он, и заслуга Кастро. Глава Беларуси уверен, что двустороннее сотрудничество и далее сохранит высокую динамику во всех сферах взаимного интереса на пользу народов двух стран.
Ранее президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили о важном вечером 2 июня по телефону.
Тем временем Лукашенко сказал, в чем Беларусь играет важнейшую роль на Земле.
Также глава государства назвал страну, которая известна во всем мире.