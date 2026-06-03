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Власти Петербурга сообщили о пострадавших и повреждениях после атаки БПЛА

Ранним утром ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга. Пострадали несколько человек, погибших нет. Идет ликвидация последствий.

Источник: РБК

ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах, сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Отмечается, что в настоящий момент идет ликвидация последствий. В ходе атаки пострадали несколько человек, погибших нет.

«Работает оперативный штаб под руководством губернатора Александра Беглова. Силы и средства приведены в повышенную готовность», — говорится в сообщении.

В Санкт-Петербурге наблюдаются сбои в работе мобильного интернета. В петербургском аэропорту Пулково отменили или задержали более 30 рейсов.

Ранним утром власти Санкт-Петербурга объявили беспилотную опасность. В Ленинградской области ее объявили ночью. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко утром сообщил о том, что в регионе было сбито 50 беспилотников.

Сегодня в Петербурге стартует Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который продлится до 6 июня. В этом году мероприятие посвящено теме «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В ПМЭФ примут участие более 130 стран и территорий, включая по меньшей мере семь недружественных.

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