Власти Петербурга сообщили о пострадавших и повреждениях после атаки БПЛА

ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах, сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.
Отмечается, что в настоящий момент идет ликвидация последствий. В ходе атаки пострадали несколько человек, погибших нет.
«Работает оперативный штаб под руководством губернатора Александра Беглова. Силы и средства приведены в повышенную готовность», — говорится в сообщении.
В Санкт-Петербурге наблюдаются сбои в работе мобильного интернета. В петербургском аэропорту Пулково отменили или задержали более 30 рейсов.
Ранним утром власти Санкт-Петербурга объявили беспилотную опасность. В Ленинградской области ее объявили ночью. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко утром сообщил о том, что в регионе было сбито 50 беспилотников.
Сегодня в Петербурге стартует Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который продлится до 6 июня. В этом году мероприятие посвящено теме «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В ПМЭФ примут участие более 130 стран и территорий, включая по меньшей мере семь недружественных.
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