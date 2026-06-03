Дрозденко сообщил о последствиях ночной атаки БПЛА на Ленобласть

Четыре частных дома в Лужском районе Ленинградской области получили повреждения в результате падения обломков БПЛА, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
В Ленинградской области отменили режим беспилотной опасности, который действовал с 04:47 мск. Дрозденко сообщил, что с начала суток 3 июня над регионом сбили 59 беспилотников.
«В Лужском районе в результате падения обломков беспилотника четыре частных жилых дома получили незначительные повреждения, пострадавших нет», — написал он.
Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщила, что ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. В ходе атаки пострадали несколько человек, никто не погиб. Идет ликвидация последствий атаки.
По данным Минобороны, минувшей ночью над российскими регионами силы ПВО сбили 354 дрона.
Помимо Ленинградской, БПЛА уничтожили над Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями. Беспилотники также перехватили в Московском регионе, в Краснодарском крае, в Республике Крым и над акваторией Азовского моря.
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