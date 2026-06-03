Глава МИД России поздравил Рауля Кастро и выразил поддержку Кубе

Лавров подчеркнул, что стороны продолжат совместную работу и Москва будет вместе с Гаваной «трудиться» в направлении формирования справедливого многополярного мироустройства.
В своем поздравлении глава МИД также добавил, что в России высоко ценят личный вклад Кастро «в становление и укрепление российско-кубинских многопрофильных отношений стратегического партнёрства, основанных на прочных традициях дружбы и взаимоуважения».
Ранее госсекретарь США Марко Рубио выступил с жесткой критикой в адрес Кубы. На слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам он назвал островное государство прямой угрозой для Америки. Как заявил чиновник, чтобы устранить эту опасность, Гаване жизненно необходимы реформы. Однако, по убеждению Рубио, нынешнее руководство Кубы не способно осуществить такие преобразования.