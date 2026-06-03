Глава МИД России поздравил Рауля Кастро и выразил поддержку Кубе

Ранее госсекретарь США Марко Рубио выступил с жесткой критикой в адрес Кубы. На слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам он назвал островное государство прямой угрозой для Америки. Как заявил чиновник, чтобы устранить эту опасность, Гаване жизненно необходимы реформы. Однако, по убеждению Рубио, нынешнее руководство Кубы не способно осуществить такие преобразования.