США запланировали новые пошлины для 60 стран — торговых партнеров

В то же время в USTR предложили и несколько исключений из тарифного режима, который может коснуться импорта одежды и текстиля: эти товары смогут ввозиться в США по сниженному тарифу, при этом квоту будут устанавливать с учетом американского экспорта текстиля в данные страны.