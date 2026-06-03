США запланировали новые пошлины для 60 стран — торговых партнеров

США предлагают ввести новые пошлины в размере не менее 10% на импорт из 60 стран — торговых партнеров после расследования в отношении товаров, предположительно произведенных с использованием принудительного труда, пишет Bloomberg со ссылкой на управление торгового представителя США (USTR).
В ведомстве подчеркнули, что более низкая ставка вводится на товары стран, которые вводят запрет на принудительный труд или обязались это сделать, в то время как государства, «которые не смогли вести и эффективно обеспечить соблюдение» данных запретов, получают более высокую ставку.
Bloomberg пишет, что данный шаг служит политикой Трампа по восстановлению тарифов для каждой страны, которую он проводил еще во время своего первого срока на посту президента, до признания их не соответствующими Конституции. Данные пошлины служат результатом проверок, начатых в соответствии с отдельным правовым инструментом, известным как раздел 301 закона о торговле 1974 года.
«Это очень важно, потому что раздел 301 — чрезвычайно мощный инструмент, и его вряд ли удастся отменить. Теперь открывается дверь для целого ряда новых тарифных и нетарифных мер», — заявила глава отдела торговой политики Фонда Хинрича в Сингапуре Дебора Элмс.
Агентство отмечает, что пошлины вводятся в «поворотный момент» для глобальной экономики, когда финансовые рынки уже находятся на грани в связи с ростом цен на газ и нефть из-за войны в Иране.
Новые пошлины вступят в силу не сразу, поскольку перед введением должен пройти период обсуждения обзора, что может привести к определенным изменениям перед их утверждением. По данным Bloomberg, письменные комментарии к пошлинам должны быть представлены до 6 июля. Также ожидается, что комиссия по разделу 301 проведет 7 июля общественные слушания.
Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что из-за принудительного труда в странах-партнерах американские рабочие «вынуждены конкурировать на неравных условиях». «Мы больше не будем мириться с таким неравенством», — сказал он.
В то же время в USTR предложили и несколько исключений из тарифного режима, который может коснуться импорта одежды и текстиля: эти товары смогут ввозиться в США по сниженному тарифу, при этом квоту будут устанавливать с учетом американского экспорта текстиля в данные страны.
Некоторые товары и вовсе будут полностью освобождены от пошлин: говядина, помидоры, бананы, кофе, апельсиновый сок и продукты питания. Также металлы, некоторые виды топлива и химикаты, на которые уже действуют другие пошлины, не будут облагаться повторно.
В мае Федеральный торговый суд США признал незаконной пошлину в размере 10% на иностранный импорт, продвигаемую президентом Дональдом Трампом. После решения суда глава Белого дома назвал судей «радикально левыми» и заявил: «Меня ничто не удивляет. Мы всегда поступаем по-разному. Получаем одно решение и поступаем по-другому».
При этом еще в феврале Верховный суд США постановил, что установленные Трампом тарифы противоречат законодательству. Он также заключил, что, вводя данные пошлины, президент превысил свои полномочия. Республиканец же заявил, что суд находится под иностранным влиянием.
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