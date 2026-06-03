ЗАЭС временно осталась без внешнего питания из-за удара дрона

Запорожская АЭС из-за удара беспилотника по подстанции ночью 3 июня осталась без внешнего питания почти на 20 минут, сообщает пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в X.
Это 17-й по счету раз, когда Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение в ночное время суток, уточнило агентство.
«Отключение электроэнергии произошло из-за удара дроном по подстанции Никопольской на другом берегу реки Днепр от ЗАЭС, что привело к временному отключению единственной оставшейся линии электропередач станции примерно на 20 минут», — говорится в сообщении.
До повторного подключения линии ЗАЭС обеспечивали электроэнергией аварийные дизельные генераторы, пишет МАГАТЭ.
Как сообщили ТАСС на станции, последняя линия электропередачи ЗАЭС «Ферросплавная-1» была отключена действием автоматики. При этом автоматически включились резервные генераторы. Радиационный фон в норме, угроз безопасности станции нет.
Вечером 31 мая большая часть Запорожской области осталась без света из-за аварии.
30 мая гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что беспилотник ВСУ поразил здание машинного зала блока № 6 ЗАЭС, удар пришелся в нескольких метрах от реактора. Специалисты МАГАТЭ в ходе осмотра выявили повреждение металлического люка на стене здания, а также нашли несколько обломков и остатки оптического волокна на земле. Повышение радиационного фона не было.
По словам директора ЗАЭС Юрия Черничука, своими ударами украинские военные хотят дестабилизировать ситуацию на станции.
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