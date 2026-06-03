Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЗАЭС временно осталась без внешнего питания из-за удара дрона

Запорожская АЭС из-за удара беспилотника по подстанции ночью 3 июня осталась без внешнего питания почти на 20 минут, сообщает пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в X.

Источник: РБК

Запорожская АЭС из-за удара беспилотника по подстанции ночью 3 июня осталась без внешнего питания почти на 20 минут, сообщает пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в X.

Это 17-й по счету раз, когда Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение в ночное время суток, уточнило агентство.

«Отключение электроэнергии произошло из-за удара дроном по подстанции Никопольской на другом берегу реки Днепр от ЗАЭС, что привело к временному отключению единственной оставшейся линии электропередач станции примерно на 20 минут», — говорится в сообщении.

До повторного подключения линии ЗАЭС обеспечивали электроэнергией аварийные дизельные генераторы, пишет МАГАТЭ.

Как сообщили ТАСС на станции, последняя линия электропередачи ЗАЭС «Ферросплавная-1» была отключена действием автоматики. При этом автоматически включились резервные генераторы. Радиационный фон в норме, угроз безопасности станции нет.

Вечером 31 мая большая часть Запорожской области осталась без света из-за аварии.

30 мая гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что беспилотник ВСУ поразил здание машинного зала блока № 6 ЗАЭС, удар пришелся в нескольких метрах от реактора. Специалисты МАГАТЭ в ходе осмотра выявили повреждение металлического люка на стене здания, а также нашли несколько обломков и остатки оптического волокна на земле. Повышение радиационного фона не было.

По словам директора ЗАЭС Юрия Черничука, своими ударами украинские военные хотят дестабилизировать ситуацию на станции.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше