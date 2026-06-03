Атака беспилотников на Петербург в первый день ПМЭФ. Главное

Санкт-Петербург в день открытия Петербургского международного экономического форума 3 июня подвергся атаке беспилотников. Как сообщил губернатор Александр Беглов, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
Пострадали несколько человек, погибших нет, работает оперативный штаб. На этом фоне в Петербурге зафиксировали сбои с мобильным интернетом.
По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, всего с начала суток над регионом сбили 59 беспилотников. Рассказывая о последствиях атаки, он сообщил, что в Лужском районе повреждено четыре частных дома, пострадавших нет.
Аэропорт Пулково некоторое время не принимал и не выпускал самолеты. По данным на 10:00 мск там на два и более часов задерживался 41 рейс, еще 11 бортов ожидали с запасных аэродромов.
Атаки на другие регионы.
В Енакиево в ДНР под удар дрона попал рейсовый автобус «Москва — Симферополь». По словам главы республики Дениса Пушилина, погибли семь мирных жителей, еще 11 человек получили ранения. В Минздраве сообщили, что десять человек госпитализированы.
В Москве с полуночи 3 июня было уничтожено 13 беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Сергей Собянин.
В Курской области, по словам губернатора Александра Хинштейна, уничтожили 164 беспилотника. В результате атак в слободе Белой Беловского района ранены двое мужчин, в селе Малое Солдатское — женщина. Еще один мужчина пострадал в селе Вышние Деревеньки Льговского района. Повреждения получили несколько автомобилей.
В Смоленской области погибли два сотрудника МЧС, занятых в тушении пожара, сообщил глава региона Василий Анохин. Всего за ночь в регионе сбили 31 дрон.
В Мичуринске в Тамбовской области в многоквартирном доме, библиотеке и школе искусств выбило стекла, сообщил глава региона Евгений Первышов. Также повреждены хозяйственные постройки одного из промышленных предприятий, пострадавших нет.
Над Тульской областью ночью было уничтожено 16 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Пострадавших и повреждений зданий и инфраструктуры нет.
По данным Минобороны, всего в течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили в регионах России 354 украинских беспилотника: в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, в Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Азовского моря.
Ограничения в работе аэропортов.
Росавиация предупредила, что временные ограничения на использование воздушного пространства в Ленинградской области могли повлиять на использование маршрутов воздушного движения в/из Калининграда, в связи с чем в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов. Сам калининградский аэропорт возобновил прием и отправку самолетов утром в понедельник.
Московские Внуково и Домодедово вечером 2 июня начали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта. В ночь на 3 июня меры отменили.
Также временные ограничения действовали в аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода, Ярославля, Пскова и Саратова.