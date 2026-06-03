В Петербурге отменили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности отменен в Санкт-Петербурге, сообщают корреспонденты РБК, которым пришла соответствующая смс.
«Отмена угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга», — говорится в сообщениях.
Как сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, украинские дроны атаковали утром 3 июня объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Несколько человек пострадали.
В городе 3 июня начал работу Петербургский экономический форум (ПМЭФ), мероприятие продлится до 6 июня.
Тревога перестала действовать также в Ленинградской области, сообщил ранее губернатор региона Александр Дрозденко в телеграм-канале.
Об объявленной опасности Дрозденко предупредил около трех ночи по мск. Утром он сообщил, что над территорией Ленобласти сбиты 59 дронов. В результате атак в Лужском районе были повреждены четыре частных дома, никто не пострадал.
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