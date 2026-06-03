Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

MWM: Британские танки Challenger 2 заметили в Эстонии у границ Псковской области

В эстонском Выруском уезде, который граничит с Псковской областью, замечена британская бронетехника. Речь идёт о танках Challenger 2, развёрнутых вооружёнными силами Соединённого Королевства, информирует Military Watch Magazine.

Источник: Life.ru

«Британская армия развернула танки Challenger 2 ради учений в эстонском Выруском уезде, на маленькой территории, расположенной прямо на границе с Россией», — говорится в материале.

Согласно публикации, технику задействовали в рамках натовских манёвров «Весенний шторм». Участники учений отрабатывали сценарии боевых столкновений подразделениями ВС России на компактном участке местности, прилегающем к российской границе.

Тем временем восточную границу Эстонии начали оборудовать системами противодействия дронам — об этом ранее уведомил министр внутренних дел республики Игорь Таро, уточнив, что первые образцы уже введены в эксплуатацию. Стационарные установки, предназначенные для выявления и отслеживания летательных аппаратов, появились на трёх сухопутных отрезках на юго-востоке страны. Оборудование смонтировали на участке от погранперехода Лухамаа на рубеже с Россией до места, где сходятся территории трёх государств — Эстонии, Латвии и Российской Федерации.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше