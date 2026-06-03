MWM: Британские танки Challenger 2 заметили в Эстонии у границ Псковской области

Тем временем восточную границу Эстонии начали оборудовать системами противодействия дронам — об этом ранее уведомил министр внутренних дел республики Игорь Таро, уточнив, что первые образцы уже введены в эксплуатацию. Стационарные установки, предназначенные для выявления и отслеживания летательных аппаратов, появились на трёх сухопутных отрезках на юго-востоке страны. Оборудование смонтировали на участке от погранперехода Лухамаа на рубеже с Россией до места, где сходятся территории трёх государств — Эстонии, Латвии и Российской Федерации.