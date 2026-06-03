Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны Кувейта сообщило о пострадавших после удара Ирана по аэропорту

Несколько человек пострадали в международном аэропорту Кувейта после иранской атаки, полеты приостановлены, сообщили в Минобороны страны. Ранее КСИР заявлял о нанесении ударов по базам США в Кувейте и Бахрейне.

Источник: РБК

Международный аэропорт Кувейта приостановил полеты после удара Ирана по пассажирскому терминалу. Есть пострадавшие. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны страны полковник Сауд Абдулазиз аль-Аттван на странице министерства в соцсети X.

«Несколько вражеских беспилотников атаковали пассажирский терминал (T1) международного аэропорта Кувейта. Это привело к серьезному материальному ущербу и ранению нескольких человек», — заявил полковник.

Он также отметил, что Вооруженные силы Кувейта следят за ситуацией и готовы реагировать на любое развитие событий.

Ранее агентство Tasnim передавало, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удары по базам США в Кувейте и Бахрейне. В корпусе отметили, что одна атака с использованием ракет и беспилотников пришлась на штаб 5-го флота ВМС США. Удары наносились в ответ на удары по нефтяному танкеру и телекоммуникационной вышке КСИР на юге острова Кешм.

Позднее в КСИР добавили, что удар также был нанесен по американскому нефтяному танкеру «Паная».

В то же время в пресс-службе центрального командования США (CENTCOM) заявили, что все атаки Ирана провалились.

1 июня CENTCOM сообщило, что армия США нанесла удар по иранским радарам и пунктам управления беспилотниками в районе Горук в Иране и на острове Кешм в целях самообороны. Там отметили, что американские истребители оперативно уничтожили иранские средства ПВО, наземный пункт управления и два ударных дрона, угрожавших судам в региональных водах.

При этом иранское агентство Mehr сообщило, что воздушно-космические силы КСИР ударили по авиабазе, с которой был нанесен удар по телекоммуникационной вышке в Сирике. В КСИР предупреждали, что в случае повторения нападения «ответ будет совершенно иным».

В тот же день агентство Tasnim писало, что Иран приостановил обмен сообщениями с США в знак протеста против военных действий в Ливане.

Между США и Ираном действует режим прекращения огня, объявленный в начале апреля. Позже американский президент Дональд Трамп продлил его на неопределенный срок до особого распоряжения. Несмотря на объявленное перемирие, стороны уже обменивались ударами в Ормузском проливе в начале мая. Иран тогда счел это нарушением перемирия, Трамп назвал стычку «ласковым пинком». Тогда военные США нанесли удары по порту Бандар-Аббас и острову Кешм, а Иран атаковал три американских эсминца — USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason. США сообщили, что суда не пострадали.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше