Минобороны Кувейта сообщило о пострадавших после удара Ирана по аэропорту

Между США и Ираном действует режим прекращения огня, объявленный в начале апреля. Позже американский президент Дональд Трамп продлил его на неопределенный срок до особого распоряжения. Несмотря на объявленное перемирие, стороны уже обменивались ударами в Ормузском проливе в начале мая. Иран тогда счел это нарушением перемирия, Трамп назвал стычку «ласковым пинком». Тогда военные США нанесли удары по порту Бандар-Аббас и острову Кешм, а Иран атаковал три американских эсминца — USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason. США сообщили, что суда не пострадали.