Минобороны Кувейта сообщило о пострадавших после удара Ирана по аэропорту

Международный аэропорт Кувейта приостановил полеты после удара Ирана по пассажирскому терминалу. Есть пострадавшие. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны страны полковник Сауд Абдулазиз аль-Аттван на странице министерства в соцсети X.
«Несколько вражеских беспилотников атаковали пассажирский терминал (T1) международного аэропорта Кувейта. Это привело к серьезному материальному ущербу и ранению нескольких человек», — заявил полковник.
Он также отметил, что Вооруженные силы Кувейта следят за ситуацией и готовы реагировать на любое развитие событий.
Ранее агентство Tasnim передавало, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удары по базам США в Кувейте и Бахрейне. В корпусе отметили, что одна атака с использованием ракет и беспилотников пришлась на штаб 5-го флота ВМС США. Удары наносились в ответ на удары по нефтяному танкеру и телекоммуникационной вышке КСИР на юге острова Кешм.
Позднее в КСИР добавили, что удар также был нанесен по американскому нефтяному танкеру «Паная».
В то же время в пресс-службе центрального командования США (CENTCOM) заявили, что все атаки Ирана провалились.
1 июня CENTCOM сообщило, что армия США нанесла удар по иранским радарам и пунктам управления беспилотниками в районе Горук в Иране и на острове Кешм в целях самообороны. Там отметили, что американские истребители оперативно уничтожили иранские средства ПВО, наземный пункт управления и два ударных дрона, угрожавших судам в региональных водах.
При этом иранское агентство Mehr сообщило, что воздушно-космические силы КСИР ударили по авиабазе, с которой был нанесен удар по телекоммуникационной вышке в Сирике. В КСИР предупреждали, что в случае повторения нападения «ответ будет совершенно иным».
В тот же день агентство Tasnim писало, что Иран приостановил обмен сообщениями с США в знак протеста против военных действий в Ливане.
Между США и Ираном действует режим прекращения огня, объявленный в начале апреля. Позже американский президент Дональд Трамп продлил его на неопределенный срок до особого распоряжения. Несмотря на объявленное перемирие, стороны уже обменивались ударами в Ормузском проливе в начале мая. Иран тогда счел это нарушением перемирия, Трамп назвал стычку «ласковым пинком». Тогда военные США нанесли удары по порту Бандар-Аббас и острову Кешм, а Иран атаковал три американских эсминца — USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason. США сообщили, что суда не пострадали.
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