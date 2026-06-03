Над Ленинградской областью уничтожили еще 20 беспилотников

Силы ПВО сбили еще 20 беспилотников над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в «Максе».
Всего в ночь на 3 июня, по информации главы региона, было сбито 50 дронов. Дрозденко уточнил, что «боевая работа продолжается».
В городе 3 июня начинает работу Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Он продлится до 6 июня. В рамках ПМЭФ проведут более 150 сессий, ожидается выступление президента России Владимира Путина.
На фоне атаки БПЛА режим беспилотной опасности ранее объявили в Ленинградской области и Петербурге. В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
Также в минувшую ночь российские силы ПВО отразили дроны над Тульской, Тамбовской областями и на подлете к Москве.
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