«Мне нужно не в Б, а в Г»: Захарова назвала Армению заблудившимся пассажиром

Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. 29 мая по итогам саммита объединения в Астане президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии призвали Ереван провести референдум о вступлении в ЕС или сохранении членства в ЕАЭС. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна поднимет вопрос о референдуме по вступлению в ЕС только после того, как получит официальный статус кандидата на членство.