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Захарова: Армения похожа на пассажира, который хочет попасть в пункт «г»

Власти Армении похожи на пассажира, который хочет из пункта «а» попасть в пункт «г». Об этом 3 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя стремления Еревана присоединиться к Евросоюзу.

Власти Армении похожи на пассажира, который хочет из пункта «а» попасть в пункт «г». Об этом 3 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя стремления Еревана присоединиться к Евросоюзу.

— Представьте: аэропорт, зал ожидания, пересадка, стыковка рейса. Несколько пассажиров, которые прошли все виды досмотров, границу, контроль и так далее. Каждый, буквально каждый из них добропорядочный, имеет определенные цели и задачи. И вот когда объявляется посадка, вдруг один из пассажиров, который вроде бы заявлен на этот рейс, говорит, вы знаете, а мне не в пункт БТБ, мне в пункт… да, наверное, ближе даже к пункту «г», — заявила дипломат в эфире радиостанции Sputnik.

24 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что вопрос отмены визового режима между страной и ЕС решится за два года. Он добавил, что армяне смогут вылететь из аэропорта Ширака и прибыть на кипрскую Ларнаку при наличии только паспорта. При этом билет на такой перелет будет стоить два евро.

29 мая лидеры Евразийского экономического союза заявили, что разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума относительно вступления республики в Евросоюз или продолжения ее пребывания в составе ЕАЭС.

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