Лукашенко готов поддержать Кубу

20 мая США выдвинули в адрес Рауля Кастро и пяти кубинских военнослужащих обвинения по делу о сбитых в 1996 году гражданских самолетах правозащитной организации «Братья во имя спасения», когда погибли четыре человека. Американские власти пообещали добиться экстрадиции господина Кастро. Кроме того, по данным Politico, США наращивают военную группировку для возможного вторжения на Кубу.