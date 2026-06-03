Балхаш готовится принять один из крупнейших летних фестивалей страны

«Уже четвертый год подряд мы проводим Balkhash Tour Fest. Это якорный проект, который развивает пляжный туризм и повышает привлекательность Балхашского региона. С каждым годом растет число участников. В прошлом году фестиваль собрал более 50 тысяч человек, в этом ожидаем еще больше гостей. Кроме того, Balkhash Tour Fest вошел в республиканский событийный календарь», — отметила руководитель Управления туризма Карагандинской области Ирина Любарская.