В Самаре продолжается проверка в отношении депутата Александра Милеева

«Поставил задачу исполкому партии провести проверку в целом по этому депутату и лицам, которые ему потворствуют. Мы должны серьезно подумать, все проанализировать и по итогам проверки представить решение. Если оно будет аргументировано, необходимо подготовить предложение об исключении Александра Милеева из партии», — сказал Федорищев.