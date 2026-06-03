В Самаре продолжается проверка в отношении депутата Александра Милеева

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал ситуацию с депутатом Александром Милеевым, который подал документы на предварительное голосование как участник СВО. Проверка все еще продолжается. Об этом сообщил глава региона в своем канале МАХ.
«Поставил задачу исполкому партии провести проверку в целом по этому депутату и лицам, которые ему потворствуют. Мы должны серьезно подумать, все проанализировать и по итогам проверки представить решение. Если оно будет аргументировано, необходимо подготовить предложение об исключении Александра Милеева из партии», — сказал Федорищев.
Оргкомитет не стал принимать решение о том, что кандидат соответствует статусу участника спецоперации, поэтому Милееву не добавили 25% голосов. На неточности в его справке указал Герой России Андрей Еремин, после чего губернатор велел начать проверку.