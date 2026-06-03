Мажилис принял закон по обращению с радиоактивными отходами

определению Агентства по атомной энергии уполномоченным органом в области урана и наделением его полномочиями по регулированию разведки урана; национальной компании, которой определяется АО «НГК “Тау-Кен Самрук”», на получение лицензий на разведку и добычу стратегических ресурсов, за исключением урана и угля; введение механизма временной эксплуатации пробуренной скважины на срок свыше девяноста дней в период разведки, что предоставляет недропользователям возможность добывать нефть на ранней стадии.