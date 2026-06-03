Мажилис принял закон по обращению с радиоактивными отходами

Законы направлены на установление правовых основ и принципов в области обращения с радиоактивными отходами, а также приведения действующего законодательства в соответствие с нормами основного закона.
«Наиболее важным результатом предлагаемых поправок является переход от регулирования отдельных операций по хранению и захоронению радиоактивных отходов к комплексному регулированию всей системы обращения с радиоактивными отходами, включая объекты обращения с радиоактивными отходами, их жизненный цикл, обязанности образователей, роль национального оператора, общие условия деятельности, государственное регулирование, учет, контроль, безопасность, финансирование и вопросы ядерного наследия», — сказал депутат Дюсенбай Турганов.
В сопутствующем законопроекте были приняты нормы, направленные на:
введение режима постоянного государственного контроля и надзора и закреплен порядок его осуществления; введение понятия «объекты ядерного наследия»; уточнение компетенции уполномоченного органа; закрепление специального порядка государственного контроля и надзора с учетом специфики объектов использования атомной энергии, уровня потенциальной опасности, требований безопасности и международных подходов в данной сфере; введение понятия «Национальный оператор атомной электрической станции», которым будет юридическое лицо со стопроцентным участием государства, осуществляющее проектирование, строительство, эксплуатацию и вывод из эксплуатации атомной электростанции.
Также в Бюджетный кодекс внесены поправки, направленные на закрепление особенностей бюджетного кредитования Национального оператора атомной электрической станции в форме бюджетной кредитной линии.
В законопроект по Кодексу о недрах и недропользовании внесены нормы:
определению Агентства по атомной энергии уполномоченным органом в области урана и наделением его полномочиями по регулированию разведки урана; национальной компании, которой определяется АО «НГК “Тау-Кен Самрук”», на получение лицензий на разведку и добычу стратегических ресурсов, за исключением урана и угля; введение механизма временной эксплуатации пробуренной скважины на срок свыше девяноста дней в период разведки, что предоставляет недропользователям возможность добывать нефть на ранней стадии.
Кроме того, были включены редакционные и технико-юридические уточнения, не изменяющие концептуальную направленность законопроектов.
В первом чтении законопроект был одобрен в апреле 2026 года.