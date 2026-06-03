Рад, что прибыл первым прямым рейсом: президент Кипра о сотрудничестве с Казахстаном

«Вы посещали Казахстан и заявили, что будете выступать надежным другом и своего рода послом нашей страны в Европейском Союзе. Сегодня можно с уверенностью сказать, что нам удалось добиться значительных результатов», — сказал Касым-Жомарт Токаев.