Рад, что прибыл первым прямым рейсом: президент Кипра о сотрудничестве с Казахстаном

АСТАНА, 3 июн — Sputnik. Президенты Казахстана и Кипра провели переговоры в узком составе, сообщили в Акорде.
«Очень рад, что прибыл в вашу страну первым прямым рейсом из Кипра в сопровождении представительной бизнес-делегации. У наших стран имеется значительный потенциал», — заявил Никос Христодулидис.
Президент Казахстана напомнил, что Христодулидис посещал Казахстан в 2019 году, будучи на посту министра иностранных дел.
«Вы посещали Казахстан и заявили, что будете выступать надежным другом и своего рода послом нашей страны в Европейском Союзе. Сегодня можно с уверенностью сказать, что нам удалось добиться значительных результатов», — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Два государства открыли посольства в столицах друг друга, отметил он, а также запустили прямые авиарейсы между странами, а также реализован ряд других важных инициатив.
«Считаю, что у нас имеется значительный потенциал для расширения двустороннего взаимодействия. Со своей стороны готов приложить все усилия для дальнейшего развития нашего сотрудничества по широкому спектру направлений», — подчеркнул президент.
По словам главы Кипра, переговоры будут способствовать расширению двустороннего сотрудничества.
Он также рассказал, что нынешний визит он совершает в ином статусе.
«В настоящее время моя страна председательствует в Совете Европейского Союза. Учитывая важное значение данного региона и в особенности Казахстана, я также готов обсудить пути дальнейшего развития взаимодействия между Европейским союзом и Казахстаном», — отметил он.
Президент Кипра находится в Казахстане с официальным визитом с 2 по 4 июня 2026 года.