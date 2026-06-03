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Эксперт: почему «буксуют» переговоры по Украине между РФ и США

Мирный процесс по Украине застопорился из-за того, что Вашингтон сам отошел от договоренностей с Москвой, достигнутых во время саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Такое заявление в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» на полях ПМЭФ сделал политолог, президент РАСО и глава «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Проблема в том, что американцы сами же отошли от того варианта, который в прошлом году перед встречей в Анкоридже привозил [спецпосланник президента США Дональда Трампа] Стив Уиткофф, с которым российская сторона согласилась. Потом вдруг они начали предлагать еще условия», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

По словам Минченко, после достигнутого компромисса американская сторона начала выдвигать непонятные требования, что и нарушило ход переговоров. При этом он не исключил, что между представителями России и США сейчас продолжаются неформальные консультации.

Ранее, замглавы МИД России Сергей Рябков объяснил, что именно Москва вкладывает в понятие «дух Анкориджа». Дипломат отметил, что речь идет о доверительной атмосфере, которая сложилась между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой. Именно она позволила на саммите на Аляске согласовать базовые контуры разрешения украинского кризиса.

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