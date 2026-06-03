Эксперт: почему «буксуют» переговоры по Украине между РФ и США

«Проблема в том, что американцы сами же отошли от того варианта, который в прошлом году перед встречей в Анкоридже привозил [спецпосланник президента США Дональда Трампа] Стив Уиткофф, с которым российская сторона согласилась. Потом вдруг они начали предлагать еще условия», — пояснил собеседник «Ленты.ру».