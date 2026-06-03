Сергей Цивилев и Глеб Никитин обсудили развитие энергосистемы Нижегородской области

Решено актуализировать долгосрочные документы перспективного планирования: Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года и Схему и программу развития электроэнергетических систем России. Это создаст условия для подключения новых энергоемких объектов и будет способствовать промышленному росту и инвестиционной привлекательности региона.