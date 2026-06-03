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Сергей Цивилев и Глеб Никитин обсудили развитие энергосистемы Нижегородской области

Энергетическая инфраструктура региона должна развиваться опережающими темпами.

Источник: Время

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. В обсуждении также участвовали представители «Росатома» и АО «Системный оператор Единой энергетической системы».

Стороны рассмотрели вопросы надежного функционирования региональной энергосистемы и ее развития в контексте масштабных инвестиционных проектов. Особое внимание уделили текущей и перспективной режимно‑балансовой ситуации.

По словам Глеба Никитина, регион демонстрирует высокую инвестактивность и является площадкой для реализации крупных промышленных и инфраструктурных проектов.

Участники встречи сошлись во мнении, что энергетическая инфраструктура региона должна развиваться опережающими темпами, чтобы обеспечить растущие экономические потребности — в том числе через строительство новых генерирующих мощностей и модернизацию электросетей.

Решено актуализировать долгосрочные документы перспективного планирования: Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года и Схему и программу развития электроэнергетических систем России. Это создаст условия для подключения новых энергоемких объектов и будет способствовать промышленному росту и инвестиционной привлекательности региона.