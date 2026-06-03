Посол России предупредил Кишинев о последствиях выхода из СНГ

Озеров также обратил внимание на последствия разрыва энергетических отношений. Он отметил, что тарифы на энергию в Молдавии по сравнению с 2021 годом выросли в три раза. Посол спрогнозировал еще более серьезный скачок цен. Он добавил, что республика окажется в самой уязвимой зоне, так как у нее нет собственных ресурсов, в отличие от Румынии.