Посол России предупредил Кишинев о последствиях выхода из СНГ

«Сейчас максимально осложнено взаимодействие в экономической сфере между Россией и Молдовой целым рядом обстоятельств. Первое — это позиция руководства нынешнего республики Молдова, которая взяла курс на евроинтеграцию, не обращая внимания на исторические, экономические, любые гуманитарные связи, и практически ведет диалог к полному сворачиванию наших отношений», — приводит его слова «Интерфакс».
Посол России указал на противоречия в позиции Кишинева относительно выхода из СНГ. По словам дипломата, молдавские власти заявляют о намерении покинуть объединение, но тут же оговариваются, что «где-то в каких-то отдельных соглашениях останемся, в тех, которые выгодны нам». Озеров напомнил, что речь идет, в частности, о соглашении по удобрениям.
«Мы, честно говоря, не понимаем, как можно остаться в каких-то частных соглашениях, выйдя из основных», — отметил дипломат.
Он пояснил, что существует несколько категорий договоренностей. Сейчас проводится юридический анализ всего объема документов, в которых остается Республика Молдавия. Посол уточнил, что Кишинев до сих пор не расторг около 205 соглашений в рамках Содружества. По его словам, среди них есть критически важные документы, которые помогают Молдавии «выживать». В качестве примера он привел Зону свободной торговли.
Дипломат подчеркнул: если продолжать сворачивать связи с Россией, как это происходит сейчас, «то, конечно, мы ничего хорошего не получим».
Озеров также обратил внимание на последствия разрыва энергетических отношений. Он отметил, что тарифы на энергию в Молдавии по сравнению с 2021 годом выросли в три раза. Посол спрогнозировал еще более серьезный скачок цен. Он добавил, что республика окажется в самой уязвимой зоне, так как у нее нет собственных ресурсов, в отличие от Румынии.
«Выход республики из СНГ — это непродуманный шаг и стратегически вредный для наших двусторонних отношений, потому что сохранение республики Молдова в зоне СНГ позволяло ей сохранять позитивную динамику роста», — резюмировал Озеров.
Напомним, 15 апреля министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой сообщил, что страна официально выйдет из состава СНГ 8 апреля 2027 года.