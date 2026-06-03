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Пашинян исключил конфронтацию с Москвой по вопросам ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не намерен вступать в конфронтацию с Москвой по вопросам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Однако, по его словам, объединение должно наглядно доказать республике свою пользу. Об этом политик рассказал на встрече с избирателями в среду в рамках предвыборной кампании.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«С президентом России я провел очень теплый, дружеский разговор, у нас очень теплые, дружеские отношения. И я говорю нашим партнерам, что это нехороший путь, когда пытаются представить, какой вред может нанести ЕАЭС Армении. Это не дружеский разговор. Хороший путь — это показать, какую новую пользу может ЕАЭС дать Армении», — приводит слова Пашиняна «Интерфакс».

Глава правительства отметил, что Армения не будет спорить с Россией. «Как были в дружеских отношениях, так и останемся, спокойно, без нервов объясним», — добавил он.

Никол Пашинян также сказал, что перед республикой не должны ставить выбор «между перцем и государством». Он выразил уверенность, что в стране будут расти и розы, и фрукты, и овощи, а экспорт увеличится в четыре раза, в том числе в государства ЕАЭС.

Премьер Армении заявил, что в рамках союза владеет «достаточными рычагами, чтобы после выборов решить все проблемы на месте».

Ранее глава правительства Армении сообщил, что нашел новые рынки сбыта для армянской агропродукции, ввоз которой ранее ограничила Россия.

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