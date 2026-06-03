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Лукашенко сказал, что должен делать богатый человек

Лукашенко объяснил, что обязан делать богатый человек.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным в среду, 3 июня, сказал, что должен делать богатый человек. Подробности приводит БелТА.

— Наконец-то ты появился на родине (Дмитрий Мазепин является уроженцем Беларуси. — Ред.), — поприветствовал Мазепина глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание на важную спортивную составляющую в жизни и карьере Мазепина. По его словам, известный член правительства России рассказал, что уроженец Беларуси серьезно занимался плаванием:

— Вы — один из руководителей, видных людей в мире по водным видам спорта (Дмитрий Мазепин возглавляет Федерацию водных видов спорта России. — Ред.). Думаю, нам надо это использовать, — подчеркнул президент.

Глава Беларуси также отметил, что Мазепин является богатым человеком:

— Ну и я уже сказал, что богатый человек должен работать на свою родину.

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