Лукашенко сказал, что должен делать богатый человек

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным в среду, 3 июня, сказал, что должен делать богатый человек. Подробности приводит БелТА.
— Наконец-то ты появился на родине (Дмитрий Мазепин является уроженцем Беларуси. — Ред.), — поприветствовал Мазепина глава государства.
Александр Лукашенко обратил внимание на важную спортивную составляющую в жизни и карьере Мазепина. По его словам, известный член правительства России рассказал, что уроженец Беларуси серьезно занимался плаванием:
— Вы — один из руководителей, видных людей в мире по водным видам спорта (Дмитрий Мазепин возглавляет Федерацию водных видов спорта России. — Ред.). Думаю, нам надо это использовать, — подчеркнул президент.
Глава Беларуси также отметил, что Мазепин является богатым человеком:
— Ну и я уже сказал, что богатый человек должен работать на свою родину.