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В Красноярском крае меняют подход к работе соцслужб

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков посетил комплексный центр социального обслуживания «Кировский» и провел на его базе совещание, посвященное повышению эффективности труда в социальной сфере.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков посетил комплексный центр социального обслуживания «Кировский» и провел на его базе совещание, посвященное повышению эффективности труда в социальной сфере.

В центре реализуется проект «Мобильный социальный работник», направленный на сокращение бумажной и отчетной нагрузки и более рациональное использование рабочего времени специалистов.

«Цифровые решения должны способствовать оптимизации рабочего времени социальных работников. Благодаря автоматизации процесса специалисты меньше времени тратят на составление отчётов и используют его для предоставления социальных услуг получателям», — подчеркнул губернатор.

Проект уже реализуется в 58 учреждениях края и охватывает порядка 1200 специалистов. Для работы используются 800 смартфонов со специальным программным обеспечением. Система с функцией геолокации фиксирует оказанные услуги и автоматически формирует отчетность, снижая объем бумажной работы.

По словам министра социальной политики края Ирины Пастуховой, отрасль в последние годы активно трансформируется и адаптируется к современным требованиям: создана единая централизованная бухгалтерия, идет укрупнение учреждений социального обслуживания, а к оказанию услуг все чаще привлекаются негосударственные организации.

Отдельное внимание на совещании уделили развитию мобильных социальных бригад. Сегодня в регионе работают семь таких команд, которые выезжают по отдельным обращениям. Губернатор отметил необходимость сделать эту работу более системной — чтобы при выезде помощь получали все нуждающиеся жители населенного пункта.

Планируется, что к 2027 году количество мобильных бригад в крае увеличится до 10, а к 2030 году — до 32, сообщает пресс-служба правительства региона.