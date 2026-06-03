В Красноярском крае меняют подход к работе соцслужб

Отдельное внимание на совещании уделили развитию мобильных социальных бригад. Сегодня в регионе работают семь таких команд, которые выезжают по отдельным обращениям. Губернатор отметил необходимость сделать эту работу более системной — чтобы при выезде помощь получали все нуждающиеся жители населенного пункта.