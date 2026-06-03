Путин продолжает подготовку к выступлению на ПМЭФ, заявил Песков

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин продолжает работу по подготовке к выступлению и мероприятиям на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Продолжается работа (по подготовке — ред.) к Санкт-Петербургу, к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Путин работает и над своим выступлением, и над теми мероприятиями, которые состоятся на полях форума», — сказал Песков журналистам.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.