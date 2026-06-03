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Путин продолжает подготовку к выступлению на ПМЭФ, заявил Песков

Песков: Путин продолжает подготовку к выступлению и мероприятиям на ПМЭФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин продолжает работу по подготовке к выступлению и мероприятиям на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Продолжается работа (по подготовке — ред.) к Санкт-Петербургу, к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Путин работает и над своим выступлением, и над теми мероприятиями, которые состоятся на полях форума», — сказал Песков журналистам.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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