Путин в своем выступлении на ПМЭФ затронет и политические вопросы

«Президент будет выступать на ПМЭФ, поэтому, конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам как у нас в стране, так и на международном уровне. Так или иначе соприкосновение с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание», — сказал Песков.
По его словам, в современных условиях не существует «очищенной» экономики. Представитель Кремля также уточнил, что Путин продолжает работу над своим выступлением и над мероприятиями в рамках Петербургского форума.
Путин, выступая 1 июня на совещании по расследованию теракта ВСУ в Старобельске, заявил, что киевская верхушка приняла решение придать конфликту «новое качество» и открыть «новую страницу» в ряду своих преступлений. Характеризуя действия Киева, президент отметил, что это его осознанный выбор. Путин также анонсировал обсуждение ответных мер России на атаку в Старобельске.
Песков 2 июня заявил, что Киев сознательно идет на осуществление терактов, как в колледже в Старобельске, это создает «другую парадигму» конфликта на Украине. Песков подчеркнул, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске был терактом, так как здание никогда не использовалось как военный объект. Он также заверил, что системные удары по военной инфраструктуре Украины, в том числе в Киеве, будут продолжаться.