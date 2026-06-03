Песков 2 июня заявил, что Киев сознательно идет на осуществление терактов, как в колледже в Старобельске, это создает «другую парадигму» конфликта на Украине. Песков подчеркнул, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске был терактом, так как здание никогда не использовалось как военный объект. Он также заверил, что системные удары по военной инфраструктуре Украины, в том числе в Киеве, будут продолжаться.